Coronavirus | Conte | ' tra sfide più impegnative | si supera con cooperazione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "L'anno che sta per concludersi è stato segnato da una dellepiùdel nostro tempo. La comunità internazionale sta affrontando una pandemia senza precedenti nel secolo scorso, con impatti socio-economici e sanitari sbalorditivi. Fin dall'inizio, abbiamo tutti dovuto riconoscere che una sfida così straordinaria richiedeva una fortemultilaterale e solidarietà. Mentre celebriamo oggi il 60esimo anniversario dell'Organizzazione per lae lo sviluppo economico, è più chiaro che mai che dobbiamo rendere lainternazionale veramente efficace: non solo perre la minaccia per la nostra salute, ma anche per promuovere un approccio sostenibile, inclusivo e resiliente", che consenta la "ripresa sociale ed ...