Ballon D’Or Dream Team | Maldini unico italiano L’attacco Messi | CR7 e Ronaldo

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 14 dicembre 2020) France Football ha reso noto il, che si poteva votare in questi mesi. Dopo il voto della giuria di giornalisti, questa sera è stata resa nota la rosa vincitrice. Un top 11 incredibile, con una formazione che va detto, è un pò forzata, ma è questa la scelta.Paolo. Buffon battuto da Yachine in porta, Gentile da Cafù come esterno. In attacco tridente composto da Cristiano. Maradona e Pelè come ali. Questa la top 11: Yachine Cafù, Beckenbauer,Xavi, Matthaus Maradona, Pelè, CristianoFoto: France Football L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.