Babbo Natale esiste. Ma solo sui social "Era uno scherzo, ora mi chiedono i doni" (Di lunedì 14 dicembre 2020) Simone, commesso 45enne di Genova, su Twitter è Santa Claus. "Pensavo fosse chiara l'ironia. Invece mi scrivono bimbi e adulti" Leggi su quotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Simone, commesso 45enne di Genova, su Twitter è Santa Claus. "Pensavo fosse chiara l'ironia. Invece mi scrivono bimbi e adulti"

CarloCalenda : A nessuno frega nulla. Poteva dire che ha avuto un colloquio con Babbo Natale e ti risponderebbero “eh ma c’è Salvi… - TizianaFerrario : Caro Babbo Natale ti chiedo di spiegare a questo signore diventato ministro esteri che c'è un problema con l'Egitto… - TizianaFerrario : Caro Babbo Natale preservaci #AngelaMerkel per tanto tempo.Noi Europei abbiamo bisogno di una leader come lei.Siam… - aserialtravele1 : Babbo Natale si avvicina a grandi falcate! Un altro consiglio per lo shopping tutto veneziano! Scopriamo insieme l… - Ts161616 : Good morning Ti sto aspettando nel frattempo il mio piccolo Villaggio di Babbo Natale non regge il confronto però è… -

