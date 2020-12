Arcuri attacca gli assembramenti e Twitter attacca Arcuri per la campagna dei vaccini | “Presi per il c…”

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Il commissario straordinario all’emergenza coronavirus, Domenico, è intervenuto ieri sera a ‘Che Tempo che Fa’ ed ha parlato deglivisti in alcune città d’Italia che hanno fatto il giro del web (e non solo): “Le misure messe in campo sono state decise per evitare che succeda quanto successo questa estate. Nei centri delle città italiane ho visto foto diinsopportabili”.insopportabili ma d’altra parte naturali, nel momento in cui le misure si allentano e il Natale è alle porte e tutti vogliono fare gli acquisti per i propri cari (pur con le difficoltà che avranno ad incontrarli; ma proprio per incentivare la spesa degli italiani è stato istituito il cashback). LEGGI ANCHE => Cashback di Natale, tutte le info: come funziona e quali ...