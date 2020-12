Accoltellato a 72 anni da rivale in amore: delitto passionale (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’omicida di 44 anni ha perso la testa appena ha visto la scena. Il rivale di 72 anni ha ricevuto una coltellata mortale alla gola. Luciano Dall’Ava, di Colle Umberto, è stato ucciso nella serata di ieri, intorno alle 22, da una coltellata alla gola. L’omicidio si è consumato a San Giacomo di Veglia frazione di Vittorio Veneto. Il tragico epilogo ha avuto riscontro, secondo gli inquirenti, sempre più di un delitto passionale. Il corpo della vittima è stato ritrovato in un furgone dietro la piazza, deserta in quel momento a causa del coprifuoco indetto dal Governo. Ad allertare le forze dell’ordine è stata una donna di 39, testimone oculare dell’accaduto, che era in compagnia del settantaduenne. Immediatamente è scattato l’arresto per un uomo di 44 anni, ... Leggi su chenews (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’omicida di 44ha perso la testa appena ha visto la scena. Ildi 72ha ricevuto una coltellata mortale alla gola. Luciano Dall’Ava, di Colle Umberto, è stato ucciso nella serata di ieri, intorno alle 22, da una coltellata alla gola. L’omicidio si è consumato a San Giacomo di Veglia frazione di Vittorio Veneto. Il tragico epilogo ha avuto riscontro, secondo gli inquirenti, sempre più di un. Il corpo della vittima è stato ritrovato in un furgone dietro la piazza, deserta in quel momento a causa del coprifuoco indetto dal Governo. Ad allertare le forze dell’ordine è stata una donna di 39, testimone oculare dell’accaduto, che era in compagnia del settantaduenne. Immediatamente è scattato l’arresto per un uomo di 44, ...

