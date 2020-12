Tornava a casa in bicicletta: Poi quel suv ha distrutto la sua vita (Di domenica 13 dicembre 2020) Ennesima tragedia sulla strada, succede a Pavia, dove una donna viene investita da un Suv mentre era in bicicletta. Incidente Pavia (Facebook)Ennesimo incidente in strada, ennesima brutta storia, fatta di folle condotta alla guida, e di mancanza di assistenza. Succede a Pavia, succede che una donna sta tornando a casa dopo essere stata a trovare sua sorella, è in bicicletta e percorre la strada del ritorno. Poi nella storia compare un suv, guidato con imprudenza e con la solita arroganza, non bada alla donna, la investe, pone fine alla sua vita, e per di più nemmeno si ferma per prestarle soccorso, ma fugge via. Sul posto, i soccorritori e le forze dell’ordine non possono fare altro che dichiarare l’orario del decesso, per la 68enne non c’era più niente da fare. I parenti della vittima, hanno ... Leggi su chenews (Di domenica 13 dicembre 2020) Ennesima tragedia sulla strada, succede a Pavia, dove una donna viene investita da un Suv mentre era in. Incidente Pavia (Facebook)Ennesimo incidente in strada, ennesima brutta storia, fatta di folle condotta alla guida, e di mancanza di assistenza. Succede a Pavia, succede che una donna sta tornando adopo essere stata a trovare sua sorella, è ine percorre la strada del ritorno. Poi nella storia compare un suv, guidato con imprudenza e con la solita arroganza, non bada alla donna, la investe, pone fine alla sua, e per di più nemmeno si ferma per prestarle soccorso, ma fugge via. Sul posto, i soccorritori e le forze dell’ordine non possono fare altro che dichiarare l’orario del decesso, per la 68enne non c’era più niente da fare. I parenti della vittima, hanno ...

