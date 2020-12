The Callisto Protocol, l'HUD di gioco sarà simile a Dead Space? Un dettaglio del teaser trailer sembra confermarlo (Di domenica 13 dicembre 2020) Uno dei reveal più importanti dei Game Awards 2020 è stato sicuramente quello di The Callisto Protocol, un nuovo survival horror sci-fi, creato da Striking Distance, un team di veterani dell'industria che ha portato nelle nostre case la serie di Dead Space. L'uscita del gioco è prevista per il 2022, quindi c'è ancora molto da attendere: nel frattempo, il teaser trailer pubblicato giorni fa rappresenta una grande fonte di indizi per speculare sui temi e sulla direzione di The Callisto Protocol. Un dettaglio in particolare ci lascia supporre che il titolo potrebbe essere a tutti gli effetti un sequel spirituale di Dead Space, ereditandone alcune feature e "marchi di fabbrica". Leggi ... Leggi su eurogamer (Di domenica 13 dicembre 2020) Uno dei reveal più importanti dei Game Awards 2020 è stato sicuramente quello di The, un nuovo survival horror sci-fi, creato da Striking Distance, un team di veterani dell'industria che ha portato nelle nostre case la serie di. L'uscita delè prevista per il 2022, quindi c'è ancora molto da attendere: nel frattempo, ilpubblicato giorni fa rappresenta una grande fonte di indizi per speculare sui temi e sulla direzione di The. Unin particolare ci lascia supporre che il titolo potrebbe essere a tutti gli effetti un sequel spirituale di, ereditandone alcune feature e "marchi di fabbrica". Leggi ...

Eurogamer_it : #TheCallistoProtocol, l'HUD di gioco sarà simile a Dead Space? Un dettaglio del teaser trailer sembra confermarlo. - PlayStationBit : Arriva dai creatori di #DeadSpace #TheCallistoProtocol! @sd_studios - infoitscienza : The Callisto Protocol: annunciato l’erede spirituale di Dead Space da Ex Visceral! - infoitscienza : The Callisto Protocol: nuova IP annunciata ai TGA 2020 - infoitscienza : The Callisto Protocol | dal creatore di Dead Space arriva un nuovo survival horror -