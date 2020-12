‘Sì, Facebook è diventata una minaccia’. Così dice il New York Times e ha un motivo per farlo (Di domenica 13 dicembre 2020) “Sì, Facebook è diventata una minaccia” (Yes, Facebook has become a menace). Così si esprime già nel titolo Kara Swisher sul New York Times in un “pungente” articolo che inizia ricordando proprio che il Dipartimento di Giustizia americano, insieme a 20 Stati, è intervenuto l’ultima volta solo nell’ormai lontano 1998 a moderare lo strapotere dei giganti tecnologici. Quella volta fu contro Microsoft, allo scopo di evitare quello che in pochi anni era ormai diventato un monopolio del software dedicato agli individui e alle piccole entità operative nei vari settori imprenditoriali, in questo accompagnato dai costruttori dei primi “Desk-top”, i mini-computers personali. Tuttavia l’intervento è stato più di “facciata” che di peso significativo poiché tutti i grandi “Big Tech” sorti dopo quel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) “Sì,una minaccia” (Yes,has become a menace).si esprime già nel titolo Kara Swisher sul Newin un “pungente” articolo che inizia ricordando proprio che il Dipartimento di Giustizia americano, insieme a 20 Stati, è intervenuto l’ultima volta solo nell’ormai lontano 1998 a moderare lo strapotere dei giganti tecnologici. Quella volta fu contro Microsoft, allo scopo di evitare quello che in pochi anni era ormai diventato un monopolio del software dedicato agli individui e alle piccole entità operative nei vari settori imprenditoriali, in questo accompagnato dai costruttori dei primi “Desk-top”, i mini-computers personali. Tuttavia l’intervento è stato più di “facciata” che di peso significativo poiché tutti i grandi “Big Tech” sorti dopo quel ...

