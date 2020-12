Non solo vaccini. Gli anticorpi monoclonali sbarcano negli Usa. E in Italia c'è chi chiede: "E noi che aspettiamo?" (Di domenica 13 dicembre 2020) Il primo farmaco efficace creato contro il coronavirus è stato approvato negli Usa. Ma costa 3mila euro a dose e ha una produzione molto lenta. Il fatto che Trump e Giuliani lo abbiano ricevuto, ma gli altri no, ha creato polemiche. Per i pazienti "normali", si parla di una... Leggi su repubblica (Di domenica 13 dicembre 2020) Il primo farmaco efficace creato contro il coronavirus è stato approvatoUsa. Ma costa 3mila euro a dose e ha una produzione molto lenta. Il fatto che Trump e Giuliani lo abbiano ricevuto, ma gli altri no, ha creato polemiche. Per i pazienti "normali", si parla di una...

