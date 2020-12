NFL 2020-2021 (14a settimana): vincono Chiefs, Rams, Buccaneers (Di domenica 13 dicembre 2020) La quattordicesima settimana della NFL ci ha regalato grandi match ed emozioni. I Play-offs si fanno sempre più vicini, per cui ogni vittoria, o sconfitta, vale doppio per andare a comporre il tabellone delle quattordici squadre che prenderanno parte alla post-season. Nella AFC vittoria pesante dei Kansas City Chiefs a Miami Nella NFC, invece, vincono i Los Angeles Rams Andiamo, quindi, a vedere partita per partita come sono andate le cose all’interno della NFL. I MATCH DELLA QUATTORDICESIMA settimana DELLA NFL Buffalo Bills (9-3) – Pittsburgh Steelers (11-1) Miami Dolphins (8-5) – Kansas City Chiefs (12-1) 27-33: sfida tiratissima a Miami, con i Chiefs che vincono ancora nonostante una delle peggiori versioni di Mahomes di sempre. Il fuoriclasse di ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) La quattordicesimadella NFL ci ha regalato grandi match ed emozioni. I Play-offs si fanno sempre più vicini, per cui ogni vittoria, o sconfitta, vale doppio per andare a comporre il tabellone delle quattordici squadre che prenderanno parte alla post-season. Nella AFC vittoria pesante dei Kansas Citya Miami Nella NFC, invece,i Los AngelesAndiamo, quindi, a vedere partita per partita come sono andate le cose all’interno della NFL. I MATCH DELLA QUATTORDICESIMADELLA NFL Buffalo Bills (9-3) – Pittsburgh Steelers (11-1) Miami Dolphins (8-5) – Kansas City(12-1) 27-33: sfida tiratissima a Miami, con icheancora nonostante una delle peggiori versioni di Mahomes di sempre. Il fuoriclasse di ...

