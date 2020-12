Marotta: “Obbligo scudetto per Conte? No, ma c’è autocritica” (Di domenica 13 dicembre 2020) Beppe Marotta ha parlato a Dazn pochi minuti prima di Cagliari–Inter. “Abbiamo incontro Conte dopo la Champions, un momento di consuetudine che avviene indipendentemente dai risultati. Abbiamo analizzato il momento, con ottimismo ma anche con autocritica. Non abbiamo parlato dell’impiego di Eriksen, sono competenze del nostro allenatore. Oggi gioca, testimonianza che tutti sono utili. Obbligo scudetto per Conte dopo l’eliminazione dalle coppe? No, dico che tutto è migliorabile, abbiamo l’obbligo di offrire il massimo impegno per raggiungere traguardi importanti. Stiamo costruendo e siamo dentro a due competizioni da onorare”. Foto: sito ufficiale Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020) Beppeha parlato a Dazn pochi minuti prima di Cagliari–Inter. “Abbiamo incontrodopo la Champions, un momento di consuetudine che avviene indipendentemente dai risultati. Abbiamo analizzato il momento, con ottimismo ma anche con autocritica. Non abbiamo parlato dell’impiego di Eriksen, sono competenze del nostro allenatore. Oggi gioca, testimonianza che tutti sono utili. Obbligoperdopo l’eliminazione dalle coppe? No, dico che tutto è migliorabile, abbiamo l’obbligo di offrire il massimo impegno per raggiungere traguardi importanti. Stiamo costruendo e siamo dentro a due competizioni da onorare”. Foto: sito ufficiale Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

