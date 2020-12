Luciana Littizzetto replica a Wanda Nara: «Una battuta discutibile su un’immagine discutibile non è sessismo» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Luciana Littizzetto - Che Tempo Che Fa Arriva immediata la controreplica di Luciana Littizzetto a Wanda Nara, che ha accusato la comica torinese di essere stata violenta e volgare nel commentare a Che Tempo Che Fa un suo scatto hot a cavallo e per questo – ha fatto sapere Lady Icardi – “dovrà risponderne giudizialmente”. Luciana, sette giorni dopo il ‘fattaccio’, torna sull’accaduto e respinge ogni accusa di sessismo: “Che il cielo benedica le donne che sanno ridere di loro, che si fanno prendere in giro, perché questa è la vera uguaglianza. A un comico può capitare che possa fare una battuta esagerata, ma il sessismo è un’altra cosa. Il sessismo è l’odio nei confronti delle donne, ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 14 dicembre 2020)- Che Tempo Che Fa Arriva immediata la controdi, che ha accusato la comica torinese di essere stata violenta e volgare nel commentare a Che Tempo Che Fa un suo scatto hot a cavallo e per questo – ha fatto sapere Lady Icardi – “dovrà risponderne giudizialmente”., sette giorni dopo il ‘fattaccio’, torna sull’accaduto e respinge ogni accusa di: “Che il cielo benedica le donne che sanno ridere di loro, che si fanno prendere in giro, perché questa è la vera uguaglianza. A un comico può capitare che possa fare unaesagerata, ma ilè un’altra cosa. Ilè l’odio nei confronti delle donne, ...

Corriere : Wanda Nara fa causa a Luciana Littizzetto: «In tribunale per la sua battuta sessista» - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Battuta sessista? La #Littizzetto insiste sulla #Foto incriminata a cavallo: 'Guarda #wandanara...' - fabiofabbretti : Luciana Littizzetto replica a Wanda Nara: «Una battuta discutibile su un’immagine discutibile non è sessismo» #CTCF… - LelloConso : RT @fanpage: 'Tra i due quello più vestito è il cavallo' a Wanda Nara non è andata giù a battuta della Littizzetto e ha promesso provvedime… - gigiomora : @gretelisabetta Luciana Littizzetto -