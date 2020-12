Le 3 bufale sulla spesa al supermercato con Cashback di Stato: app io con bancomat funziona (Di domenica 13 dicembre 2020) A distanza di giorni, state continuando a segnalarci la bufala riguardante la signora sessantenne che fa la spesa al supermercato con Cashback. L’app io funziona ed il bancomat non prevede le commissioni che vengono segnalate nella catena, come del resto vi avevamo riportato in modo approfondito in settimana. Tuttavia, il messaggio in questione, da quello che ci risulta, continua a girare oggi 13 dicembre su WhatsApp, scatenando in questo mondo una nuova ondata virare per questo concentrato di fake news. Smentita finale sulle commissioni post spesa al supermercato con Cashback: funziona l’app io con bancomat Il post virale ormai lo conoscete tutti. Qualora non lo abbiate letto, è facilmente rintracciabile su Facebook. ... Leggi su bufale (Di domenica 13 dicembre 2020) A distanza di giorni, state continuando a segnalarci la bufala riguardante la signora sessantenne che fa laalcon. L’app ioed ilnon prevede le commissioni che vengono segnalate nella catena, come del resto vi avevamo riportato in modo approfondito in settimana. Tuttavia, il messaggio in questione, da quello che ci risulta, continua a girare oggi 13 dicembre su WhatsApp, scatenando in questo mondo una nuova ondata virare per questo concentrato di fake news. Smentita finale sulle commissioni postalconl’app io conIl post virale ormai lo conoscete tutti. Qualora non lo abbiate letto, è facilmente rintracciabile su Facebook. ...

