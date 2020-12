L’amico di Zaki: “In Egitto lo Stato sequestra e uccide, non abituiamoci” (Di domenica 13 dicembre 2020) ROMA – “Patrick Zaki per me non è solo un attivista ma un amico vero. In questo momento Patrick sta trascorrendo il suo 309esimo giorno in custodia cautelare e insieme ad altre 60.000 persone e’ lasciato a marcire in uno dei luoghi piu’ sudici del mondo: il sistema carcerario egiziano. Ma i detenuti di coscienza non sono numeri, bensi’ volti, nomi, esseri umani la cui unica colpa e’ aver osato sognare il cambiamento”. Amr Abdelwahab e’ un attivista egiziano residente all’estero. In un appello video per l’agenzia Dire realizzato in occasione del webinar ‘La tutela dei diritti umani in Egitto – Da Patrick Zaki agli arresti dell’Egyptian Initiative for Personal Rights’ organizzata dalla sezione di Pisa della European Law Students’ Association (Elsa Pisa). Abdelwahab racconta che “spesso la gente mi chiede come siamo arrivati a questo, dopo la rivoluzione del 2011, con milioni di persone. Semplice: l’apparato statale sta usando ogni strumento – senza alcuna considerazione per norme costituzionali e convenzioni internazionali – per punire chiunque abbia preso parte alla rivoluzione in passato, ma soprattutto si sta assicurando che il popolo egiziano non voglia riprovarci in futuro. Il primo esempio di queste pratiche e’ la cosiddetta ‘accusa copia e incolla’”. Leggi su dire (Di domenica 13 dicembre 2020) ROMA – “Patrick Zaki per me non è solo un attivista ma un amico vero. In questo momento Patrick sta trascorrendo il suo 309esimo giorno in custodia cautelare e insieme ad altre 60.000 persone e’ lasciato a marcire in uno dei luoghi piu’ sudici del mondo: il sistema carcerario egiziano. Ma i detenuti di coscienza non sono numeri, bensi’ volti, nomi, esseri umani la cui unica colpa e’ aver osato sognare il cambiamento”. Amr Abdelwahab e’ un attivista egiziano residente all’estero. In un appello video per l’agenzia Dire realizzato in occasione del webinar ‘La tutela dei diritti umani in Egitto – Da Patrick Zaki agli arresti dell’Egyptian Initiative for Personal Rights’ organizzata dalla sezione di Pisa della European Law Students’ Association (Elsa Pisa). Abdelwahab racconta che “spesso la gente mi chiede come siamo arrivati a questo, dopo la rivoluzione del 2011, con milioni di persone. Semplice: l’apparato statale sta usando ogni strumento – senza alcuna considerazione per norme costituzionali e convenzioni internazionali – per punire chiunque abbia preso parte alla rivoluzione in passato, ma soprattutto si sta assicurando che il popolo egiziano non voglia riprovarci in futuro. Il primo esempio di queste pratiche e’ la cosiddetta ‘accusa copia e incolla’”.

