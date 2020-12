Assembramenti e shopping, Governo pronto alla stretta: riunione in corso (Di domenica 13 dicembre 2020) “Le misure indicate alcune settimane fa dal Governo per contenere la curva della pandemia stanno funzionando. Se la situazione in molte regioni migliora è solo grazie a quelle misure di contenimento e a comportamenti coerenti e responsabili. Malgrado questo, il numero delle vittime è drammatico cosi come il numero complessivo dei positivi. Ora bisogna fare di tutto per non disperdere questi risultati e non tornare indietro. Per questo, alla luce di un sicuro aumento del rischio di Assembramenti dovuto al periodo delle festività e alle raccomandazioni alla prudenza e responsabilità del comitato scientifico nazionale, occorre valutare l’adozione di nuove misure che garantiscano il contenimento dei contagi”. Questo è quanto emerso oggi durante una riunione dei ministri del Partito Democratico con i ... Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) “Le misure indicate alcune settimane fa dalper contenere la curva della pandemia stanno funzionando. Se la situazione in molte regioni migliora è solo grazie a quelle misure di contenimento e a comportamenti coerenti e responsabili. Malgrado questo, il numero delle vittime è drammatico cosi come il numero complessivo dei positivi. Ora bisogna fare di tutto per non disperdere questi risultati e non tornare indietro. Per questo,luce di un sicuro aumento del rischio didovuto al periodo delle festività e alle raccomandazioniprudenza e responsabilità del comitato scientifico nazionale, occorre valutare l’adozione di nuove misure che garantiscano il contenimento dei contagi”. Questo è quanto emerso oggi durante unadei ministri del Partito Democratico con i ...

Agenzia_Ansa : #Natale #traffico e #folla in centro a #Roma alla ricerca dei #regali. Appello deLl'assessore alla sanità della reg… - repubblica : Shopping e aperitivi, assembramenti e folla ovunque. Il Codacons: 'Numero chiuso nelle strade o i Comuni ne rispond… - Tg3web : La Lombardia è passata oggi in zona gialla, e dunque i cittadini hanno potuto beneficiare di una maggiore libertà.… - sybecks1_ : RT @Linus2k: Abbiamo avuto due ondate, abbiamo visto per due volte come i nostri comportamenti condizionino l’andamento dell’epidemia da #C… - Clari78359079 : Vorrei chiedere al Presidente @GiuseppeConteIT e al ministro @robersperanza se è così difficile capire che non è la… -

Ultime Notizie dalla rete : Assembramenti shopping Shopping e aperitivi, assembramenti ovunque. Chiusa fontana di Trevi. Il Pd: "Valutare nuove misure di contenimento". Vertice tra Conte e i capidelegazione la Repubblica Assembramenti in centro, Cirio: "Serve responsabilità". Il Codacons: "Numero chiuso nelle vie dello shopping" Il problema è che in centro, a Torino, si sono subito create lunghe code davanti ai negozi per lo shopping natalizio, ma anche assembramenti nelle vie principali tra persone a piedi. Per questo è ... Shopping di Natale, Covid dimenticato: negozi e bar presi d'assalto Continuano gli assembramenti per lo shopping di Natale in molte città. Da Milano a Roma, passando per Bologna e Firenze, la gente si riversa nelle vie dei centri città, aumentando i rischi di contagio ... Il problema è che in centro, a Torino, si sono subito create lunghe code davanti ai negozi per lo shopping natalizio, ma anche assembramenti nelle vie principali tra persone a piedi. Per questo è ...Continuano gli assembramenti per lo shopping di Natale in molte città. Da Milano a Roma, passando per Bologna e Firenze, la gente si riversa nelle vie dei centri città, aumentando i rischi di contagio ...