Via libera Ue al Recovery Fund. Per Conte un risultato storico. Il Consiglio Ue ha fatto la sua parte. Ora la parola passa ai Parlamenti nazionali per la ratifica del pacchetto (Di sabato 12 dicembre 2020) Un vertice che Giuseppe Conte non esita a definire "storico" quello che giovedì a Bruxelles ha sancito l'accordo sul bilancio comune europeo: il via libera al Quadro finanziario pluriennale (Qfp) ma soprattutto al Fondo per la ripresa segna un passaggio fondamentale per l'erogazione a partire dal prossimo anno delle prime risorse concordate nell'ambito del Next Generation Eu, che comlessivamente valgono circa 1,8 miliardi di euro. "Abbiamo raggiunto questo risultato senza rinunciare a nessuno dei nostri principi, abbiamo ribadito il principio dello Stato di diritto e non abbiamo toccato il regolamento sulla condizionalità del bilancio legato sullo stato di diritto", ha commentato il premier. Il riferimento è al fatto che l'attesa fumata bianca è arrivata dopo aver superato i veti di ...

