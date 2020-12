Ultime novità per gli spostamenti a Natale e Capodanno: possibili allentamenti delle limitazioni (Di sabato 12 dicembre 2020) Ultime novità in merito agli spostamenti nei giorni di Natale e Capodanno. Imminente il via libera alla deroga delle limitazioni concessa probabilmente in base ai km da percorrere. Spostarsi in Italia nei giorni di festività sembra ormai una realtà. novità si prospettano in merito alla deroga dei limiti fissati dal Decreto legge spostamenti per il L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 12 dicembre 2020)in merito aglinei giorni di. Imminente il via libera alla derogaconcessa probabilmente in base ai km da percorrere. Spostarsi in Italia nei giorni di festività sembra ormai una realtà.si prospettano in merito alla deroga dei limiti fissati dal Decreto leggeper il L'articolo proviene da YesLife.it.

LegaSalvini : #Siri: Un po’ di tempo insieme a voi per fare il punto sulle ultime novità riguardo cure domiciliari, Mes e Recover… - amantecnologia : ?? LIVE TWITCH ?? Siamo in DIRETTA : Season 1, nuova mappa Warzone e ultime novità sul mondo di COD. - Live ??… - UnieuroNews : Segui in diretta sul nostro canale YouTube i corsi gratuiti su come utilizzare al meglio i prodotti e servizi Micro… - Sgt_Totta : RT @neu_radio: - neu_radio : -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime novità Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera