Tennis | Rafa Nadal su Federer | “Nostra rivalità è globale | può tornare al vertice”

Leggi su sportface

(Di sabato 12 dicembre 2020) Il ritorno di Rogerè sicuramente uno dei principali temi in vista dei primi mesi del 2021, non solo per ilma per tutto il mondo dello sport. A parlarne è ancheel, che nel corso di un incontro con lo sponsor Santander è tornato a raccontare della sua epicacon il fuoriclasse di Basilea. “Penso sia una cosa molto positiva il fatto che torni in campo, la nostra è unadivertente ma che è andata oltre aldiventando– afferma il mancino di Manacor – Si tratta di unafantastica, sono sicuro che Roger tornerà a pieno regime se il fisico glielo permetterà.” Tutto lascia presagire chepossain campo agli Australian Open, le ...