Serie A, il Crotone dilaga con lo Spezia e respira: è la prima vittoria in campionato (Di sabato 12 dicembre 2020) Alla fine il Crotone riesce a centrare la prima vittoria in campionato, lo Spezia cade 4-1 allo Scida dopo settimane di bel calcio. I calabresi vanno in rete con Messias (doppietta), Reca ed Eduardo, alla squadra di Italiano non basta Farias.LA PARTITAcaption id="attachment 1064379" align="alignnone" width="2816" Crotone Spezia, getty/captionIl Crotone cerca disperatamente la prima vittoria in campionato, lo Spezia di Italiano vuole continuare a stupire con il bel gioco messo in mostra nelle prime giornate. La partita è subito frizzante, con i calabresi di Stroppa subito all'arrembaggio. Bastano 7' al Crotone per sbloccare la partita con uno degli uomini più ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 dicembre 2020) Alla fine ilriesce a centrare lain, locade 4-1 allo Scida dopo settimane di bel calcio. I calabresi vanno in rete con Messias (doppietta), Reca ed Eduardo, alla squadra di Italiano non basta Farias.LA PARTITAcaption id="attachment 1064379" align="alignnone" width="2816", getty/captionIlcerca disperatamente lain, lodi Italiano vuole continuare a stupire con il bel gioco messo in mostra nelle prime giornate. La partita è subito frizzante, con i calabresi di Stroppa subito all'arrembaggio. Bastano 7' alper sbloccare la partita con uno degli uomini più ...

VoceGiallorossa : ? #SerieA - #CrotoneSpezia 4-1, prima vittoria per i ragazzi di Stroppa. Alle 18 #TorinoUdinese #ASRoma… - SkySport : CROTONE-SPEZIA 4-1 Risultato finale ? ? #Messias (7') ? #Farias (18') ? #Reca (49') ? #Eduardo (56') ? #Messias (90… - Gazzetta_it : Risultato finale, Crotone-Spezia 4-1 - TuttoMercatoWeb : Crotone-Spezia 4-1. Strepitoso Messias. Ai liguri non basta il guizzo di Farias - PagineRomaniste : #SerieA, #CrotoneSpezia 4-1. Tre punti per i rossoblu che si portano a -1 dal #Genoa -