"Per noi costi esorbitanti. Una follia". Lotteria scontrini, commercianti sul piede di guerra (Di sabato 12 dicembre 2020) I negozianti di vicinato hanno subito un crollo di fatturato incredibile per colpa dell'emergenza sanitaria e per la gestione della stessa da parte del governo. Oggi hanno ben altro a cui pensare che star dietro alle lotterie folli volute da Conte&Co.. Molte attività, infatti, per le chiusure forzate si sono ritrovate con i fatturati azzerati e il futuro davanti a loro appare più che incerto. E questa Lotteria degli scontrini sembra più un'ulteriore presa in giro che un aiuto reale. Confesercenti infatti solleva più di un dubbio: a partire dal fatto che solo un registratore di cassa su tre è attrezzato. La Lotteria degli scontrini dovrebbe partire a gennaio 2021, ma già ci sono state varie proroghe. Come riporta proiezionidiborsa.it, "migliaia di attività del commercio, della ristorazione e dei servizi hanno ...

