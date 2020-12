Nigeria, attacco in una scuola: si teme rapimento di centinaia allievi (Di sabato 12 dicembre 2020) centinaia di studenti sono scomparsi e potrebbero essere stati rapiti dopo che uomini armati hanno fatto irruzione in una scuola secondaria nel nord-ovest della Nigeria. Circa 200 ragazzi sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 12 dicembre 2020)di studenti sono scomparsi e potrebbero essere stati rapiti dopo che uomini armati hanno fatto irruzione in unasecondaria nel nord-ovest della. Circa 200 ragazzi sono ...

MediasetTgcom24 : Nigeria, attacco in una scuola: si teme rapimento di centinaia allievi #nigeria - la_kuzzo : RT @repubblica: Nigeria, attacco in una scuola: si teme per il rapimento di centinaia di studenti - repubblica : Nigeria, attacco in una scuola: si teme per il rapimento di centinaia di studenti - g_piacente : RT @MediasetTgcom24: Nigeria, attacco in una scuola: si teme rapimento di centinaia allievi #nigeria - manu_etoile : RT @MediasetTgcom24: Nigeria, attacco in una scuola: si teme rapimento di centinaia allievi #nigeria -

Ultime Notizie dalla rete : Nigeria attacco Nigeria, attacco in una scuola: si teme rapimento di centinaia allievi TGCOM Nigeria, attacco in una scuola: si teme per il rapimento di centinaia di studenti

Uomini armati hanno assalito l'istituto nello Stato di Katsina, nel nord-ovest della federazione, una zona che non rientra nel consueto raggio ...

Nigeria, attacco in una scuola: si teme rapimento di centinaia allievi

Centinaia di studenti sono scomparsi e potrebbero essere stati rapiti dopo che uomini armati hanno fatto irruzione in una scuola secondaria nel nord-ovest della Nigeria. Circa 200 ragazzi sono riuscit ...

Uomini armati hanno assalito l'istituto nello Stato di Katsina, nel nord-ovest della federazione, una zona che non rientra nel consueto raggio ...Centinaia di studenti sono scomparsi e potrebbero essere stati rapiti dopo che uomini armati hanno fatto irruzione in una scuola secondaria nel nord-ovest della Nigeria. Circa 200 ragazzi sono riuscit ...