“Io Rianimo” | la nuova App di Cuore Campania che può salvare da un arresto cardiocircolatorio

Leggi su ildenaro

(Di sabato 12 dicembre 2020) Si chiama “Iol’App lanciata dall’associazione no profit “” che serve ad attivare persone che sappiano gestire uno uncardiaco improvviso e utilizzare un defibrillatore nel raggio di 1 o 2 km. I potenziali rianimatori riceveranno un messaggio sul cellulare il quale li informerà che a poca distanza si trova una persona che ha bisogno di aiuto.è nata nel 2018 da un’idea del suo presidente, il dottor Cornelio Scialdone, dopo che egli stesso due anni prima era riuscito auna persona ingrazie alla rianimazione cardiopolmonare e all’utilizzo del defibrillatore che aveva in casa, come riporta il sito ...