Il duello Conte-Renzi fa perdere entrambi (Di sabato 12 dicembre 2020) Giù i consensi per il premier Giuseppe Conte e per tutti gli altri esponenti di spicco del Governo, guadagnano gradimento invece i leader del centrodestra. E' l'esito del borsino settimanale che analizza la fiducia degli italiani nei leader. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire effettuato con interviste telefoniche l?11 dicembre 2020 con metodo cati-cawi su un campione di mille persone rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per sesso, età, area geografica.Tra i membri del Governo a perdere più punti di percentuale è il presidente Giuseppe Conte con un -0,8%, restando comunque il 'preferito' all'interno dell'esecutivo con il 37,5% complessivo del gradimento degli italiani. Al secondo posto il ministro della Salute Roberto Speranza con il 34,4% che pero' perde ...

