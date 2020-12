Il diritto allo studio non è separabile dal diritto alla casa: il Recovery fund li sostenga (Di sabato 12 dicembre 2020) Alcuni giorni fa ho partecipato ad un interessante dibattito promosso da Link Coordinamento universitario, coordinato da Cristina Specchi, la dott.ssa Federica Laudisa dell’Ires Piemonte “Osservatorio regionale per l’Università e per il diritto allo studio Universitario”, Sarah Gainsforth, giornalista, Rossana Didonna di Link, senatrice accademica allo Iuav. Nel corso del dibattito la Dott.ssa Laudisa ha fornito dati e spunti interessanti che ritengo utile far conoscere perché sono fondamentali per capire come in Italia gli studenti, in particolare quelli fuorisede, hanno enormi difficoltà, ampliate dall’emergenza sanitaria. La percentuale media in Europa di studenti che abitano con i genitori è del 36%, mentre in Italia è del 69%. Per quanto attiene le residenze universitarie, la media europea degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Alcuni giorni fa ho partecipato ad un interessante dibattito promosso da Link Coordinamento universitario, coordinato da Cristina Specchi, la dott.ssa Federica Laudisa dell’Ires Piemonte “Osservatorio regionale per l’Università e per ilUniversitario”, Sarah Gainsforth, giornalista, Rossana Didonna di Link, senatrice accademicaIuav. Nel corso del dibattito la Dott.ssa Laudisa ha fornito dati e spunti interessanti che ritengo utile far conoscere perché sono fondamentali per capire come in Italia gli studenti, in particolare quelli fuorisede, hanno enormi difficoltà, ampliate dall’emergenza sanitaria. La percentuale media in Europa di studenti che abitano con i genitori è del 36%, mentre in Italia è del 69%. Per quanto attiene le residenze universitarie, la media europea degli ...

