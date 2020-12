I regali di Natale per lui per farvi amare (Di sabato 12 dicembre 2020) Sono finiti i tempi in cui lui faceva il duro, quello che “io la crema viso mai” o ancora “io il profumo solo se è un virile dopobarba”. In tempi di gender fluidity, ma anche e soprattutto di nuova mascolinità – meno stereotipata e meno rigida -, gli uomini si sono avvicinati con curiosità e un pizzico di ingenuità al mondo del beauty. Prima, a spingerli a provare l’effetto ammorbidente della crema idratante o l’effetto relax di un bagno profumato, siamo state noi: sorelle, amiche, fidanzate, mogli, amanti, figlie, coinquiline. Ma oggi, la buona notizia è che gran parte degli uomini ammette di avere una beauty routine, anche se tendenzialmente più minimalista della nostra. Ed eccoci giunti al punto focale: che regalo beauty fare al vostro lui, questo Natale, per renderlo felice e farvi amare? Alcuni consigli per azzeccare il cadeaux. Leggi su vanityfair (Di sabato 12 dicembre 2020) Sono finiti i tempi in cui lui faceva il duro, quello che “io la crema viso mai” o ancora “io il profumo solo se è un virile dopobarba”. In tempi di gender fluidity, ma anche e soprattutto di nuova mascolinità – meno stereotipata e meno rigida -, gli uomini si sono avvicinati con curiosità e un pizzico di ingenuità al mondo del beauty. Prima, a spingerli a provare l’effetto ammorbidente della crema idratante o l’effetto relax di un bagno profumato, siamo state noi: sorelle, amiche, fidanzate, mogli, amanti, figlie, coinquiline. Ma oggi, la buona notizia è che gran parte degli uomini ammette di avere una beauty routine, anche se tendenzialmente più minimalista della nostra. Ed eccoci giunti al punto focale: che regalo beauty fare al vostro lui, questo Natale, per renderlo felice e farvi amare? Alcuni consigli per azzeccare il cadeaux.

