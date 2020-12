Gwyneth Paltrow e l’addio al cinema | “Mi sono disinnamorata”

Leggi su newscronaca.myblog

(Di sabato 12 dicembre 2020) Lo aveva già annunciato, ma stavoltafa sul serio. L’attrice dice addio al. Confessa di essersi “disinnamorata della recitazione”. In un’intervista alla stazione radiofonica “Sirius XM” la star premio Oscar ha spiegato: “arrivata a chiedermi ‘ora chi devo essere? Cosa? Dovediretta?’.al centro dell’obiettivo da quando ho 26 anni… è ora di dire basta”. Laha spiegato che parte del glamour del suo lavoro è scomparso a causa dello scrutinio pubblico a cui si è costantemente sottoposti. Inoltre ha aggiunto che ha perso il senso della direzione dopo aver vinto l’Oscar nel 1999 per “Shakespeare in Love” e non ha aiutato dover lavorare con una persona come Harvey Weinstein, il produttore ...