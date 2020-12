Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli scarica Elisabetta Gregoraci: “Ora penso solo a me”. Ma lei non ci sta: ecco cosa gli rinfaccia (Di sabato 12 dicembre 2020) Colpo di scena nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Pierpaolo Pretelli ha “scaricato” in diretta Elisabetta Gregoraci, prendendo le distanze dal loro flirt. Alfonso Signorini ha dedicato ampio spazio alla loro “amicizia speciale”, dando modo ai due di confrontarsi: cosi l’ex velino ha rivelato di stare meglio da che lei ha lasciato la casa più spiata d’Italia. “Voglio vivermi questo percorso prendendo tutto ciò che potrebbe capitare”, ha dichiarato Pretelli, sottolineando poi che con l’ex moglie di Flavio Briatore ormai può esserci soltanto un’amicizia. Parole che hanno spiazzato visibilmente la showgirl calabrese, che non si aspettava questo suo cambiamento repentino: mentre le telecamere la inquadravano, Elisabetta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Colpo di scena nell’ultima puntata delVip.ha “to” in diretta, prendendo le distanze dal loro flirt. Alfonso Signorini ha dedicato ampio spazio alla loro “amicizia speciale”, dando modo ai due di confrontarsi: cosi l’ex velino ha rivelato di stare meglio da che lei ha lasciato la casa più spiata d’Italia. “Voglio vivermi questo percorso prendendo tutto ciò che potrebbe capitare”, ha dichiarato, sottolineando poi che con l’ex moglie di Flavio Briatore ormai può esserci soltanto un’amicizia. Parole che hanno spiazzato visibilmente la showgirl calabrese, che non si aspettava questo suo cambiamento repentino: mentre le telecamere la inquadravano,...

