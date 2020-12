Germania in lockdown totale a Natale (Di sabato 12 dicembre 2020) : l’annuncio shock. Stando alle indiscrezioni che vengono dalla stampa tedesca, la Germania potrebbe entrare in lockdown totale per un mese a partire da mercoledì 16 dicembre. Una notizia shock per i tedeschi ai quali il governo in un primo momento aveva concesso qualche libertà per Natale, con la possibilità L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 12 dicembre 2020) : l’annuncio shock. Stando alle indiscrezioni che vengono dalla stampa tedesca, lapotrebbe entrare inper un mese a partire da mercoledì 16 dicembre. Una notizia shock per i tedeschi ai quali il governo in un primo momento aveva concesso qualche libertà per, con la possibilità L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

