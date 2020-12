Da oggi 12 dicembre EMUI 11 stabile per Huawei P30: al via in Cina (Di sabato 12 dicembre 2020) L’attesa è stata lunga, forse oltre ogni aspettativa, ma a partire da oggi 12 dicembre abbiamo finalmente un segnale concreto ed importante per tutti coloro che aspettavano l’aggiornamento con EMUI 11 a bordo del proprio Huawei P30. Premetto che la svolta di cui tanto si parla questo sabato riguardi il mercato cinese, ragion per cui in Italia e nel resto d’Europa dovremo attendere ancora un po’. Del resto, nella giornata di ieri ho evidenziato che alcuni segnali sulla beta si stanno avendo solo da alcune ore a questa parte. Le indicazioni del giorno per EMUI 11 su Huawei P30 Cosa sappiamo fino a questo momento sul rilascio dell’aggiornamento stabile e definitivo per Huawei P30 impostato su EMUI 11? Come sempre avviene in questi ... Leggi su optimagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) L’attesa è stata lunga, forse oltre ogni aspettativa, ma a partire da12abbiamo finalmente un segnale concreto ed importante per tutti coloro che aspettavano l’aggiornamento con11 a bordo del proprioP30. Premetto che la svolta di cui tanto si parla questo sabato riguardi il mercato cinese, ragion per cui in Italia e nel resto d’Europa dovremo attendere ancora un po’. Del resto, nella giornata di ieri ho evidenziato che alcuni segnali sulla beta si stanno avendo solo da alcune ore a questa parte. Le indicazioni del giorno per11 suP30 Cosa sappiamo fino a questo momento sul rilascio dell’aggiornamentoe definitivo perP30 impostato su11? Come sempre avviene in questi ...

