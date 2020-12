Cyberpunk 2077, la nuova patch sistema le sequenze che scatenavano attacchi epilettici (Di sabato 12 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 ha ricevuto, nella giornata di oggi, una delle sue patch più attese e importanti: il fix tanto desiderato non era volto a sistemare i problemi grafici e di texture che affliggono le console current-past gen, ma ad eliminare le sequenze di gioco che scatenavano attacchi epilettici ai giocatori sensibili. Qualche giorno fa, come sicuramente ricorderete, un recensore di Game Informer aveva riportato la presenza di particolari sequenze in Cyberpunk 2077, nello specifico le animazioni della modalità Braindance, le quali erano composte da flash e luci che potevano scatenare forti reazioni nei soggetti che soffrono di epilessia. CD Projekt Red ha ricevuto numerose critiche a riguardo, dato che ... Leggi su eurogamer (Di sabato 12 dicembre 2020)ha ricevuto, nella giornata di oggi, una delle suepiù attese e importanti: il fix tanto desiderato non era volto are i problemi grafici e di texture che affliggono le console current-past gen, ma ad eliminare ledi gioco cheai giocatori sensibili. Qualche giorno fa, come sicuramente ricorderete, un recensore di Game Informer aveva riportato la presenza di particolariin, nello specifico le animazioni della modalità Braindance, le quali erano composte da flash e luci che potevano scatenare forti reazioni nei soggetti che soffrono di epilessia. CD Projekt Red ha ricevuto numerose critiche a riguardo, dato che ...

