Chiara Ferragni posta una foto sui social e gli occhi cadono sulla sua borsa. E' la più desiderata al mondo e il suo prezzo è vertiginoso (Di sabato 12 dicembre 2020) Il periodo natalizio è appena iniziate e c'è chi si appresta a fare shopping per comprare i regali di Natale, come Chiara Ferragli, la nota imprenditrice digitale, moglie di Fedez che per andare in giro ha scelto di portare con se una borsa davvero particolare. Sembra infatti, che la fashion blogger abbia deciso di dedicarsi alle spese natalizie, accompagnata da un capo davvero particolare. Stiamo parlando di una borsa Birkin, dal valore davvero stratosferico. foto: Instagram/Chiara Ferragni La borsa di questo famosissimo brand, infatti non solo è in pelle di coccodrillo e con la chiusura tempestata di diamanti, ma è anche una edizione limitata. Siete curiosi di sapere il suo valore? Stiamo parlando di una cifra davvero mostruosa, dato che supera i 130 mila ...

