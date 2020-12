(Di venerdì 11 dicembre 2020) . Come un fiume in piena l'attrice e produttrice ripercorre ...

Verissimo, Rita Rusic al "Veleno" contro l'ex Cecchi Gori: «Vittorio era diventato un uomo aggressivo. Non ci parliamo, mi ha tolto tutto». Come un fiume in ...Verissimo puntata 12 dicembre. Una nuova scoppiettante puntata di Verissimo ci aspetta. Domani, 12 dicembre, Silvia Toffanin aprirà le porte del suo salotto a numerosi e attesissimi ospiti.