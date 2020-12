Vaccino Pfizer efficace al 95%, Fda: 'Ok anche a quello della BionTech' (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il risulta efficace al al 95% (con un intervallo compreso fra il 90,3% e il 97,6%), dopo una sperimentazione su 43.548 persone, metà delle quali hanno ricevuto il Vaccino, (indicato con la ... Leggi su leggo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il risultaal al 95% (con un intervallo compreso fra il 90,3% e il 97,6%), dopo una sperimentazione su 43.548 persone, metà delle quali hanno ricevuto il, (indicato con la ...

Fda, ok esperti ad autorizzare vaccino Pfizer-BionTech

(ANSA) - WASHINGTON, 10 DIC - Dalla Food and Drug Administration statunitense arriva la raccomandazione della commissione consultiva di esperti per autorizzare la distribuzione del vaccino sviluppato ...

Vaccino Pfizer efficace al 95%, Fda: «Ok anche a quello della BionTech»

Il vaccino Pfizer risulta efficace al al 95% (con un intervallo compreso fra il 90,3% e il 97,6%), dopo una sperimentazione su 43.548 persone, metà delle quali hanno ricevuto il ...

