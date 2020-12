Uomini e donne anticipazioni: SOPHIE e MATTEO, tutto ok nell’esterna! (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ultimo appuntamento della settimana con Uomini e donne, il talk show delle emozioni condotto da Maria De Filippi. Ampio spazio al trono classico nell’episodio odierno. A centro studio si accomoderà SOPHIE, che è uscita in esterna con MATTEO… il quale si è rotto un piede! I due hanno trascorso una piacevole giornata insieme: il corteggiatore ha mostrato alla tronista alcuni frammenti della sua vita privata e la ragazza ha apprezzato molto il suo comportamento. La Codegoni è uscita anche con Giorgio, lasciando a casa Antonio. Leggi anche: Una Vita anticipazioni: SANTIAGO cerca un confronto con FELIPE ma… Davide è ancora indeciso tra le sue pretendenti, affermando di essere molto preso sia da Beatrice che da Chiara. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Armando e Lucrezia sono ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ultimo appuntamento della settimana con, il talk show delle emozioni condotto da Maria De Filippi. Ampio spazio al trono classico nell’episodio odierno. A centro studio si accomoderà, che è uscita in esterna con… il quale si è rotto un piede! I due hanno trascorso una piacevole giornata insieme: il corteggiatore ha mostrato alla tronista alcuni frammenti della sua vita privata e la ragazza ha apprezzato molto il suo comportamento. La Codegoni è uscita anche con Giorgio, lasciando a casa Antonio. Leggi anche: Una Vita: SANTIAGO cerca un confronto con FELIPE ma… Davide è ancora indeciso tra le sue pretendenti, affermando di essere molto preso sia da Beatrice che da Chiara. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Armando e Lucrezia sono ...

