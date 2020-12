Renzi fa tremare Conte: 'Pronto a far cadere il Governo se vuole pieni poteri come Salvini' (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Governo Conte potrebbe avere i giorni contati. Questa mattina infatti in un'intervista al quotidiano spagnolo El Pais , il leader di Italia Viva ed ex premier Matteo Renzi non ha escluso che l'... Leggi su leggo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ilpotrebbe avere i giorni contati. Questa mattina infatti in un'intervista al quotidiano spagnolo El Pais , il leader di Italia Viva ed ex premier Matteonon ha escluso che l'...

Il Governo Conte potrebbe avere i giorni contati. Questa mattina infatti in un'intervista al quotidiano spagnolo El Pais, il leader di Italia Viva ed ex premier ...

L’ultimatum di Renzi a Conte sul Recovery Fund

Adesso il governo trema su come occuparsi del Recovery Fund. Conte vuole una task force tecnica per la gestione dei progetti. Renzi no.

Adesso il governo trema su come occuparsi del Recovery Fund. Conte vuole una task force tecnica per la gestione dei progetti. Renzi no.