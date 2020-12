Recovery Fund, Angela Merkel ha vinto ancora. Ma Ungheria e Polonia non hanno perso (anzi) (Di venerdì 11 dicembre 2020) Angela Merkel ce l’ha fatta anche stavolta, mai come in questa occasione tutta Europa ha avuto modo di assistere direttamente alla capacità di mediazione che negli ultimi 15 anni ha reso la Cancelliera fondamentale per mantenere i delicati equilibri della politica tedesca, nel bene e nel male. Un fallimento avrebbe significato chiudere con una nota fortemente negativa il semestre di presidenza tedesca, iniziato proprio a luglio con il vertice che aveva celebrato il Recovery Fund, il piano di rilancio più imponente e solidale nella storia dell’Unione europea. La mediazione di Angela Merkel ha raggiunto un compromesso che, inutile girarci intorno, protegge Ungheria e Polonia dal meccanismo delle sanzioni per il mancato rispetto ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 dicembre 2020)ce l’ha fatta anche stavolta, mai come in questa occasione tutta Europa ha avuto modo di assistere direttamente alla capacità di mediazione che negli ultimi 15 anni ha reso la Cancelliera fondamentale per mantenere i delicati equilibri della politica tedesca, nel bene e nel male. Un fallimento avrebbe significato chiudere con una nota fortemente negativa il semestre di presidenza tedesca, iniziato proprio a luglio con il vertice che aveva celebrato il, il piano di rilancio più imponente e solidale nella storia dell’Unione europea. La mediazione diha raggiunto un compromesso che, inutile girarci intorno, proteggedal meccanismo delle soni per il mancato rispetto ...

