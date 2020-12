Polizia di Stato in lutto: ucciso dal Covid il coordinatore Polfer Gianluca Cannalire (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nel pomeriggio di oggi, 11 dicembre, nel rispetto delle regole vigenti, si sono tenuti i funerali di Gianluca Cannalire, quarantanovenne assistente capo coordinatore effettivo al Compartimento Polfer per la Toscana. Si è spento prematuramente, lottando contro il Covid-19 Leggi su firenzepost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nel pomeriggio di oggi, 11 dicembre, nel rispetto delle regole vigenti, si sono tenuti i funerali di, quarantanovenne assistente capoeffettivo al Compartimentoper la Toscana. Si è spento prematuramente, lottando contro il-19

