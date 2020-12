Pokémon: carte estremamente rare bruciate e rovinate in una diretta Twitch da 100.000 spettatori (Di sabato 12 dicembre 2020) Lo streamer sodapoppin ha raggiunto il traguardo dei 100mila spettatori con una live distruggi-infanzia: ha letteralmente fatto fuori un carico di rarissime carte Pokémon. In tanti hanno collezionato (o continuano a farlo) le carte del GCC ufficiale dei Pokémon: con il loro inconfondibile e irresistibile bordino giallo, sanno di infanzia per molti di noi. E a nessuno di noi, probabilmente, verrebbe mai in testa di distruggere appositamente una risma di queste carte, a maggior ragione se preziose a livello collezionistico. Eppure, per godersi la popolarità del momento, c'è chi è disposto a farlo, come sodapoppin, che giovedì ha lanciato su Twitch una live (la trovate qui) in cui ha distrutto in modo fantasiosi una pletora di carte, alcune anche ... Leggi su eurogamer (Di sabato 12 dicembre 2020) Lo streamer sodapoppin ha raggiunto il traguardo dei 100milacon una live distruggi-infanzia: ha letteralmente fatto fuori un carico di rarissime. In tanti hanno collezionato (o continuano a farlo) ledel GCC ufficiale dei: con il loro inconfondibile e irresistibile bordino giallo, sanno di infanzia per molti di noi. E a nessuno di noi, probabilmente, verrebbe mai in testa di distruggere appositamente una risma di queste, a maggior ragione se preziose a livello collezionistico. Eppure, per godersi la popolarità del momento, c'è chi è disposto a farlo, come sodapoppin, che giovedì ha lanciato suuna live (la trovate qui) in cui ha distrutto in modo fantasiosi una pletora di, alcune anche ...

