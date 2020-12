Mattarella: «Lotta contro il Covid, servono ancora sacrifici, serietà e unità» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il presidente della Repubblica invita a pensare al futuro («Possiamo e dobbiamo guardare al dopo») e a non «disperdere» le opportunità che arrivano dall'Ue . Poi aggiunge: «Dall'Europa un salto di qualità inatteso» Leggi su corriere (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il presidente della Repubblica invita a pensare al futuro («Possiamo e dobbiamo guardare al dopo») e a non «disperdere» le opportche arrivano dall'Ue . Poi aggiunge: «Dall'Europa un salto di qualità inatteso»

Gazzettino : Mattarella: «Ancora sacrifici e unità per la lotta al virus. I nazionalismi non ritardino il Recovery» - ADM_assdemxmi : RT @agensir: #Coronavirus #Covid19. #Mattarella: “la lotta richiederà a tutti ancora serietà, sacrifici, unità ma dobbiamo guardare al dopo… - giuliog : RT @repubblica: Mattarella: 'Sacrifici, serietà e unità nella lotta al virus. Nazionalismi non ritardino i fondi europei' - agensir : #Coronavirus #Covid19. #Mattarella: “la lotta richiederà a tutti ancora serietà, sacrifici, unità ma dobbiamo guard… - Affaritaliani : Mattarella: 'Sacrifici, serietà e unità nella lotta al virus' -