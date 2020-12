Maradona, l’ex manager: “Diego avrà la sua statua a Napoli, voleva una scritta particolare” (Di sabato 12 dicembre 2020) Diego Armando Maradona aveva un sogno nel cassetto. Napoli, la pazza idea di Boateng: ”Messi al club partenopeo con la 10 di Maradona” Il Pibe de Oro, scomparso lo scorso 25 novembre a causa di un attacco cardio-respiratorio, è stato omaggiato dal Napoli che ha deciso di intitolargli il proprio stadio. l’ex manager dell’argentino, Stefano Ceci, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha confessato di essersi emozionato per il gesto degli azzurri e svelato un retroscena davvero particolare. Maradona, Unzué racconta l’incredibile Diego: “Perse 8 chili in una settimana per sfidare il Real Madrid, quella carne cruda…” foto facebook maupal “Lo stadio di Napoli intitolato a Maradona mi ha emozionato. Intitolargli l’impianto di Fuorigrotta era ... Leggi su mediagol (Di sabato 12 dicembre 2020) Diego Armandoaveva un sogno nel cassetto., la pazza idea di Boateng: ”Messi al club partenopeo con la 10 di” Il Pibe de Oro, scomparso lo scorso 25 novembre a causa di un attacco cardio-respiratorio, è stato omaggiato dalche ha deciso di intitolargli il proprio stadio.dell’argentino, Stefano Ceci, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha confessato di essersi emozionato per il gesto degli azzurri e svelato un retroscena davvero particolare., Unzué racconta l’incredibile Diego: “Perse 8 chili in una settimana per sfidare il Real Madrid, quella carne cruda…” foto facebook maupal “Lo stadio diintitolato ami ha emozionato. Intitolargli l’impianto di Fuorigrotta era ...

