Ibrahimovic lancia la sfida alla Juve | ' Scudetto? Il Milan è al top'

(Di sabato 12 dicembre 2020) "Siamo in una forma incredibile, stiamo facendo davvero bene. Ma non abbiamo ancora vinto nulla, questo dobbiamo tenerlo bene a mente" . Zlatansi racconta in un'intervistaBBC e ...

Durante la sua intervista alla BBC, l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha lanciato anche una provocazione in merito alla sua carriera agonistica: “Mi sento come se avessi vissuto diverse genera ...Lo svedese candida i rossoneri come squadra da battere: "Sono venuto qui per riportare la società al top ed è quello che stiamo facendo. Voglio giocare anche con il figlio di Daniel Maldini" ...