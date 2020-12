I letti vuoti Covid non sono utilizzabili dagli altri malati. “Attese sulle barelle durano giorni” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Milano, 10 dic – «I pazienti Covid non ci sono più, ma ora non sappiamo dove mettere quelli non Covid, perché gli ospedali sono tutti Covid» e i letti per gli «altri» malati – quelli di cui ci si è dimenticati da quando è iniziata l’epidemia – «sono nettamente insufficienti». E’ la clamorosa rivelazione – riportata in esclusiva da Agi – di Marco Bordonali, direttore del pronto soccorso dell’ospedale milanese San Giuseppe. Il dottore racconta di pazienti non-Covid parcheggiati per giorni e giorni sulle barelle, e paradossalmente proprio per effetto della diminuzione dei contagi. «Un vero paradosso, un rovescio della medaglia» che non riguarderebbe solo il san Giuseppe ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Milano, 10 dic – «I pazientinon cipiù, ma ora non sappiamo dove mettere quelli non, perché gli ospedalitutti» e iper gli «– quelli di cui ci si è dimenticati da quando è iniziata l’epidemia – «nettamente insufficienti». E’ la clamorosa rivelazione – riportata in esclusiva da Agi – di Marco Bordonali, direttore del pronto soccorso dell’ospedale milanese San Giuseppe. Il dottore racconta di pazienti non-parcheggiati per giorni e giorni, e paradossalmente proprio per effetto della diminuzione dei contagi. «Un vero paradosso, un rovescio della mea» che non riguarderebbe solo il san Giuseppe ...

