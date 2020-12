Ghost ‘n Goblins Resurrection e Capcom Arcade Stadium su Switch dal 2021 (Di venerdì 11 dicembre 2020) In occasione dei Game Awards 2020, Capcom ha annunciato l’arrivo sia dell’Arcade Stadium che di Ghost ‘n Goblins Resurrection su Nintendo Switch. Il lancio di entrambi i titoli è previsto per Febbraio 2021. A seguire vi riportiamo le descrizioni ufficiali ed il Trailer. Ghosts ‘n Goblins Resurrection La leggendaria serie platform torna in vita e Ghosts ‘n Goblins Resurrection segna l’eroico ritorno della serie, che ha debuttato oltre 35 anni fa. Rendendo omaggio a Ghosts ‘n Goblins e Ghouls ‘n Ghosts, l’ultimo capitolo combina il gameplay platform d’azione del franchise con una grafica simile a ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 11 dicembre 2020) In occasione dei Game Awards 2020,ha annunciato l’arrivo sia dell’che di‘nsu Nintendo. Il lancio di entrambi i titoli è previsto per Febbraio. A seguire vi riportiamo le descrizioni ufficiali ed il Trailer.s ‘nLa leggendaria serie platform torna in vita es ‘nsegna l’eroico ritorno della serie, che ha debuttato oltre 35 anni fa. Rendendo omaggio as ‘ne Ghouls ‘ns, l’ultimo capitolo combina il gameplay platform d’azione del franchise con una grafica simile a ...

