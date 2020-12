GfVip, le confidenze di Pierpaolo sulla Gregoraci: "Aperta al corteggiamento" (Di venerdì 11 dicembre 2020) Pierpaolo ha confidato a Malgioglio che la Gregoraci non avrebbe mai davvero messo un freno alle sue avances: le sue remore erano solo in puntata Gf Vip, Pierpaolo si confida su Elisabetta: “Paletti solo in puntata” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 11 dicembre 2020)ha confidato a Malgioglio che lanon avrebbe mai davvero messo un freno alle sue avances: le sue remore erano solo in puntata Gf Vip,si confida su Elisabetta: “Paletti solo in puntata” su Notizie.it.

angelmel80 : Ma è sicuro alla Salemi piace zelletta già da quando sono stati in Brasile e lei di confidenze con Andrea se ne pre… - goawayimshy : Ma che confidenze vi prendete rispetto alle persone che non conoscete? Ma avrà più diritto di parola sua sorella o… - Gianna42384289 : Ma un uomo di quell'età che racconta ad un ragazzo le confidenze che gli ha fatto dayane io direi ANCHE MENO CRISTIANO......#gfvip - garalya1 : ma guarda che stronzo malgioglio ke prende il microfono in mano e se lo strappa dal petto per non far sentire a cas… - and225 : 'Accade che nella casa di Cinecittà gli assi di questi due pianeti, apparentemente distanti, si allineino e diano v… -