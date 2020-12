Etiopia, la crisi vista anche dall’Egitto. L’analisi di Dentice (Ispi) (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il 28 novembre il premier etiope Abiy Ahmed ha annunciato su Twitter la riconquista della capitale del Tigray, Makalle, e la fine delle scontro riavviato qualche settimana prima col gruppo ribelle che combatte per l’indipendenza della regione, il Tigray People’s Liberation Front, Tplf. A distanza di due settimane, sebbene le forze governative siano nella città, gli scontri non si sono fermati, anzi: il Tplf, come prevedibile, si è messo in una fase di guerriglia che potrebbe durare molto tempo. “La situazione è molto tesa, da un momento all’altro può succedere di tutto e non abbiamo informazioni perché tutto è tagliato, sia internet che il telefono”, ha spiegato ieri un salesiano da Addis Abeba all’agenzia Fides. Sempre ieri, due funzionari delle Nazioni Unite sono stati colpiti da armi da fuoco mentre tentavano di raggiungere un campo di rifugiati a Shembelle. Il conflitto ha prodotto ... Leggi su formiche (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il 28 novembre il premier etiope Abiy Ahmed ha annunciato su Twitter la riconquista della capitale del Tigray, Makalle, e la fine delle scontro riavviato qualche settimana prima col gruppo ribelle che combatte per l’indipendenza della regione, il Tigray People’s Liberation Front, Tplf. A distanza di due settimane, sebbene le forze governative siano nella città, gli scontri non si sono fermati, anzi: il Tplf, come prevedibile, si è messo in una fase di guerriglia che potrebbe durare molto tempo. “La situazione è molto tesa, da un momento all’altro può succedere di tutto e non abbiamo informazioni perché tutto è tagliato, sia internet che il telefono”, ha spiegato ieri un salesiano da Addis Abeba all’agenzia Fides. Sempre ieri, due funzionari delle Nazioni Unite sono stati colpiti da armi da fuoco mentre tentavano di raggiungere un campo di rifugiati a Shembelle. Il conflitto ha prodotto ...

