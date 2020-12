Elisabetta Gregoraci dopo il GF Vip ammette tutto: “E’ da togliere il fiato” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci è tornata sui social raccontando cos’è successo e cosa ha provato subito dopo l’abbandono al Grande Fratello Vip di lunedì scorso. Elisabetta Gregoraci è stata senza dubbio una delle concorrenti più discusse e chiacchierate di questa quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Da qualche giorno, però, la conduttrice è tornata alla L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 11 dicembre 2020)è tornata sui social raccontando cos’è successo e cosa ha provato subitol’abbandono al Grande Fratello Vip di lunedì scorso.è stata senza dubbio una delle concorrenti più discusse e chiacchierate di questa quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Da qualche giorno, però, la conduttrice è tornata alla L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

tempoweb : #gregoraci sale sul treno senza #mascherina e dimentica le regole #anticovid #GFVIP5 #coronavirus [GUARDA IL VIDEO… - inunmaredii : Secondo voi Elisabetta Gregoraci va a Verissimo a dire che non è amicizia ma altro, allora non l'avete proprio capi… - MarcoDreamer94 : RT @BITCHYFit: Elisabetta Gregoraci a Verissimo: “Briatore mi ha sgridato, Nathan geloso di Pierpaolo” - BITCHYFit : Elisabetta Gregoraci a Verissimo: “Briatore mi ha sgridato, Nathan geloso di Pierpaolo” - DanielaSecli : Elisabetta Gregoraci a Verissimo: 'Nathan era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto. C… -