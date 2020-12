Doping: paradosso Bia, 2 anni di squalifica da tesserato golf (Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA, 11 DIC - Ex calciatore di Serie A, squalificato per Doping da tesserato del golf. Succede a Giovanni Bia a cui la I Sezione del Tribunale Nazionale AntiDoping, in relazione alle norme sportive ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA, 11 DIC - Ex calciatore di Serie A,to perdadel. Succede a GiovBia a cui la I Sezione del Tribunale Nazionale Anti, in relazione alle norme sportive ...

E’ un vero e proprio paradosso. Giovanni Bia, ex calciatore di Inter, Napoli e Parma, è stato squalificato per doping per fatti inerenti al 2015 con l’accusa di ricettazione e uso di sostanze dopanti.

ROMA, 11 DIC - Ex calciatore di Serie A, squalificato per doping da tesserato del golf. Succede a Giovanni Bia a cui la I Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, in relazione alle norme sportive v ...E’ un vero e proprio paradosso. Giovanni Bia, ex calciatore di Inter, Napoli e Parma, è stato squalificato per doping per fatti inerenti al 2015 con l’accusa di ricettazione e uso di sostanze dopanti.