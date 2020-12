Crisi di Governo, Renzi è pronto a far cadere Conte: i motivi e la tempistica (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi ora leader di Italia Viva è pronto ad aprire la Crisi di Governo: la minaccia a Conte è diretta Il Governo guidato da Giuseppe Conte si è salvato dalla Crisi il 9 dicembre, giorno della votazione alla Camera e al Senato, della riforma del Mes, il meccanismo europeo di stabilità il cosiddetto fondo salva-Stati, “ma non è detto che arrivi in carica al 9 gennaio”. Lo ha rivelato alla Redazione di Cronaka 12 una fonte diretta e autorevole interna all’Esecutivo. Vediamo perchè. Conte perde pezzi Come detto e scritto nei giorni scorsi la maggioranza che sostiene l’Esecutivo giallorosso ogni giorni si assottiglia. Sia in termini di parlamentari, nel voto sul Mes ha perso 13 ... Leggi su ck12 (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’ex presidente del Consiglio Matteoora leader di Italia Viva èad aprire ladi: la minaccia aè diretta Ilguidato da Giuseppesi è salvato dallail 9 dicembre, giorno della votazione alla Camera e al Senato, della riforma del Mes, il meccanismo europeo di stabilità il cosiddetto fondo salva-Stati, “ma non è detto che arrivi in carica al 9 gennaio”. Lo ha rivelato alla Redazione di Cronaka 12 una fonte diretta e autorevole interna all’Esecutivo. Vediamo perchè.perde pezzi Come detto e scritto nei giorni scorsi la maggioranza che sostiene l’Esecutivo giallorosso ogni giorni si assottiglia. Sia in termini di parlamentari, nel voto sul Mes ha perso 13 ...

fattoquotidiano : Renzi minaccia la crisi di governo anche su El Pais. Bonafede: “Irresponsabile farlo a Consiglio Ue in corso. Vuole… - marcotravaglio : SOTTOVUOTO SPINTO È passato un altro giorno e l’Innominabile e i suoi cari non sono ancora riusciti a spiegare ai… - fattoquotidiano : Lite Boschi-Gruber in diretta: “A noi interessa come sono spesi soldi del Recovery”. “Avete minacciato crisi govern… - paolocristallo : RT @petergomezblog: Renzi minaccia la crisi di governo anche su El Pais. Bonafede: “Irresponsabile farlo a Consiglio Ue in corso. Vuole ind… - BracaliM : RT @petergomezblog: Renzi minaccia la crisi di governo anche su El Pais. Bonafede: “Irresponsabile farlo a Consiglio Ue in corso. Vuole ind… -