CorSport: Inter, vertice alla Pinetina. Zhang: «Continuare insieme per il bene dell’Inter» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Aria tesa alla Pinetina dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League. Unica squadra italiana a non aver superato il banco di prova dell’Europa. Lo scrive il Corriere dello Sport, che racconta di un vertice tenutosi ieri nel centro sportivo del club alla presenza di Conte, Marotta, Ausilio e Zanetti. Nessuno strappo, però, si va avanti con Conte fino a fine stagione. Anche Zhang ha voluto far sentire la sua voce, con un messaggio in cui pone un unico obiettivo: lo scudetto. Sul vertice, il quotidiano sportivo scrive: “Ad Appiano l’ad Marotta, il ds Ausilio e il vice presidente Zanetti hanno parlato con Conte per analizzare la situazione con lucidità e fargli sentire la vicinanza del club nel momento più difficile da quando è a Milano”. I toni ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 dicembre 2020) Aria tesadopo l’eliminazione dell’Champions League. Unica squadra italiana a non aver superato il banco di prova dell’Europa. Lo scrive il Corriere dello Sport, che racconta di untenutosi ieri nel centro sportivo del clubpresenza di Conte, Marotta, Ausilio e Zanetti. Nessuno strappo, però, si va avanti con Conte fino a fine stagione. Ancheha voluto far sentire la sua voce, con un messaggio in cui pone un unico obiettivo: lo scudetto. Sul, il quotidiano sportivo scrive: “Ad Appiano l’ad Marotta, il ds Ausilio e il vice presidente Zanetti hanno parlato con Conte per analizzare la situazione con lucidità e fargli sentire la vicinanza del club nel momento più difficile da quando è a Milano”. I toni ...

