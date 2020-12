Casadilego: «Ho portato il mio mondo a X Factor 2020 e ho vinto» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Questa volta no, i pronostici non sono stati ribaltati: come da previsioni, a sbancare X Factor 2020 è stata Casadilego, 17enne della provincia di Teramo che ha scelto come nome d'arte il titolo di una canzone del suo idolo Ed Sheeran. Entrata a gamba tesa alle Audition conquistando tutti e quattro i giudici con una cover di Joni Mitchell, non ha sbagliato un colpo, ha dribblato ogni eliminazione e, complice il percorso pensato per lei dal suo giudice, Hell Raton, è arrivata dritta all'ultima puntata dove ha battuto i Little pieces of Marmelade e conquistato la vittoria. Pochi minuti prima, sempre durante la finalissima del 10 dicembre, Alessandro Cattelan ha annunciato il suo addio al programma. Elisa Coclite, questo il suo vero nome, ha 17 anni, studia pianoforte classico, suona la chitarra, è entrata a X Factor ... Leggi su panorama (Di venerdì 11 dicembre 2020) Questa volta no, i pronostici non sono stati ribaltati: come da previsioni, a sbancare Xè stata, 17enne della provincia di Teramo che ha scelto come nome d'arte il titolo di una canzone del suo idolo Ed Sheeran. Entrata a gamba tesa alle Audition conquistando tutti e quattro i giudici con una cover di Joni Mitchell, non ha sbagliato un colpo, ha dribblato ogni eliminazione e, complice il percorso pensato per lei dal suo giudice, Hell Raton, è arrivata dritta all'ultima puntata dove ha battuto i Little pieces of Marmelade e conquistato la vittoria. Pochi minuti prima, sempre durante la finalissima del 10 dicembre, Alessandro Cattelan ha annunciato il suo addio al programma. Elisa Coclite, questo il suo vero nome, ha 17 anni, studia pianoforte classico, suona la chitarra, è entrata a X...

